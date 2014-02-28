24 قتيلا في معارك بين الجيش والحوثيين في اليمن

المصدر: صنعاء - حمود منصر، فرانس برس

أعلنت مصادر قبلية أن 24 قتيلا من مسلحي حزب الإصلاح الإسلامي والمتمردين الحوثيين قتلوا اليوم الجمعة في معارك عنيفة في الحزم كبرى مدن محافظة الجوف شمال شرق صنعاء.

كما أكد مراسل "العربية" في اليمن اندلاع اشتباكات عنيفة بين الحوثيين وقوات الجيش مدعومة بعناصر من التجمع اليمني للإصلاح في مدينة الحزم شمال شرق العاصمة صنعاء.

وجرت هذه المعارك حول مجمع لمكاتب الادارة المحلية بين الجيش وحزب الاصلاح من جهة ومتمردين شيعة قدموا من شمال اليمن، كما اوضحت هذه المصادر.

وأكد شهود عيان أن الطرفين استخدما أسلحة بين متوسطة وثقيلة، فيما ترددت أنباء عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من الطرفين.

وتأتي هذه الاشتباكات بعد يومين من صدور قرار مجلس الأمن الذي اعتبر أعمال العنف في شمال اليمن معرقلة للتسوية السياسية.