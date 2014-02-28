ولي عهد أبوظبي يصل كوريا الجنوبية

بعد زيارته لليابان في إطار جولته الآسيوية، بدأ ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان المحطةَ الثانية في جولته الآسيوية. فقد وصل الشيخ محمد بن زايد إلى عاصمة كوريا الجنوبية سيول على رأس وفد رفيع المستوى في زيارة رسمية تستغرق يومين، وذلك بحثاً عن التجارب والخبرات الناجحة لدعم الاقتصاد الوطني.

واستقبلت بارك غيون، رئيسة كوريا الجنوبية، الوفد الإماراتي وبحثت مع رئيسه سبل تطوير التعاون المشترك.

على الجانب الآخر من الزيارة، زار الشيخ محمد بن زايد مرضى بلاده الذين يتلقون العلاج في أحد مستشفيات سيول، كما اجتمع مع عدد من الطلبة المبتعثين.

ويرى المراقبون أن جولةَ ولي عهد أبوظبي في عدد من المرافق الحيوية في العاصمة سيول، تهدف إلى التعرف عن قرب على معالم التجرِبة الناجحة لنموذج الاقتصاد في كوريا الجنوبية.

يذكر أن كوريا الجنوبية تعهدت بتأمين الوقود النووي على مدار 15 عاماً الأولى من تشغيل المفاعل النووي الإماراتي والمقرر تشغيله بعد 3 أعوام في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

