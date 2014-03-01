أوكرانيا تطلب من الناتو حماية أراضيها وتستنفر قواتها

قال وزير الخارجية الأوكراني، سيرغي ديشتشيريتسيا، السبت إن بلاده طلبت من حلف شمال الأطلسي النظر في كل السبل الممكنة للمساعدة في حماية وحدة أراضيها.

ودعت أوكرانيا أيضاً مجلس الأمن الدولي لوقف العدوان الروسي على أراضيها، ومن جهته، دعا حلف شمال الأطلسي سفراءه لاجتماع عاجل الأحد، لبحث الأزمة الأوكرانية. وعلى الأرض، قالت وكالة إنترفاكس الروسية إن سفينتين حربيتين روسيتين تظهران قبالة سواحل أوكرانيا.

وفي التفاصيل، أوضح وزير الخارجية الأوكراني أنه عقد محادثات مع مسؤولين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ثم طلب من الحلف المساعدة بعد ما وصفه رئيس الوزراء الأوكراني بالعدوان الروسي. وأضاف أنه تم تقديم طلب للحلف "للنظر في استخدام كل الوسائل الممكنة لحماية وحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها والشعب الأوكراني والمنشآت النووية على الأراضي الأوكرانية."

اجتماع طارئ للحلف الأطلسي حول أوكرانيا الأحد

وأعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي أندرس فوغ راسموسن مساء السبت أن الحلف سيعقد اليوم الأحد اجتماعا طارئا على مستوى السفراء للتباحث في الأزمة الأوكرانية.

وكتب راسموسن في تغريدة على حسابه على موقع تويتر أنه دعا سفراء الدول الـ28 الأعضاء في الحلف إلى اجتماع طارئ في بروكسل لمناقشة "الوضع الخطير في أوكرانيا".



وأضاف أن "الحلفاء في الحلف الأطلسي سيتشاورون حول الوضع الخطير في أوكرانيا.. إن مجلس شمال الأطلسي سيعقد غدا (الأحد) اجتماعا يليه اجتماع للجنة حلف شمال الأطلسي- أوكرانيا".

وبحسب مصادر دبلوماسية فإن اجتماع السفراء سيبدأ في الساعة 12,00 تغ، في حين سيبدأ اجتماع لجنة حلف شمال الاطلسي-أوكرانيا بعد ذلك بثلاث ساعات أي في الساعة 15,00 تغ.

واشنطن تطلب نشر مراقبين دوليين في أوكرانيا

وفي البيت الأبيض، ترأس الرئيس الأميركي باراك أوباما بعد ظهر السبت اجتماعاً لمجلس الأمن القومي لبحث الخيارات السياسية المتاحة لحل الأزمة الأوكرانية بعد قرار البرلمان الروسي السماح بتدخل عسكري روسي في أوكرانيا، كما أعلن مسؤول في البيت الأبيض.

وشاهد الصحافيون أعضاء مجلس الأمن القومي، بمن فيهم الجنرال مارتن ديمبسي رئيس أركان الجيوش الأميركية، يدخلون إلى البيت الأبيض في حدث نادر بالنسبة إلى يوم السبت (يوم عطلة)، وذلك بعدما أجرى وزير الدفاع تشاك هيغل مباحثات عبر الهاتف مع نظيره الروسي سيرغي شويغو عقب موافقة المجلس الاتحادي الروسي على إرسال قوات عسكرية روسية إلى أوكرانيا.

ومن جانبها، طالبت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة يطالب بإنهاء التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا، داعية الأمم المتحدة لنشر مراقبين أممين في أوكرانيا فورا.

تعبئة عامة في كييف

ووضعت أوكرانيا قواتها المسلحة في حالة تأهب قتالي وحذرت روسيا من أن أي تدخل عسكري في البلاد سيؤدي إلى حرب.

وقبل ذلك، دعا أحد أبرز القادة السياسيين الأوكرانيين، فيتالي كليتشكو، السبت، البرلمان إلى إعلان "التعبئة العامة" في مواجهة ما اعتبره "عدواناً روسياً" ضد أوكرانيا.

وقال كليتشكو في بيان: "على البرلمان أن يطلب من قائد الجيش إعلان التعبئة العامة بعد بدء العدوان الروسي على أوكرانيا"، داعياً أيضا إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي.

ومن جهته، دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون السبت إلى تهدئة فورية واعتماد الحوار لمعالجة الأزمة في أوكرانيا، وذلك قبيل اجتماع طارئ جديد لمجلس الأمن الدولي في هذا الشأن.

وصرح المتحدث باسم الأمين العام مارتن نسيركي للصحافيين أن بان "يدعو إلى عودة فورية للهدوء وإلى حوار مباشر بين كل الأطراف لمعالجة الأزمة الراهنة"، مضيفاً أن الأمين العام سيجري اتصالاً هاتفياً بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

تحذير أوروبي من انتهاك سيادة أوكرانيا

واعتبر وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ أن موافقة المجلس الاتحادي الروسي على عمل عسكري داخل الأراضي الأوكرانية يشكل تهديداً خطيراً لسيادة هذا البلد. وعبر هيغ في بيان عن قلقه الكبير حيال تصاعد التوتر في أوكرانيا وقرار البرلمان الروسي السماح بعمل عسكري داخل الأراضي الأوكرانية، فيما توالت ردود فعل دولية متلاحقة حيال الغزو الروسي لأوكرانيا.

ودعا وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس جميع الأطراف إلى الامتناع عن أي حركات قد تؤجج التوتر وتمس بسلامة أراضي أوكرانيا.

وفي برلين، أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن قلقها من الأوضاع في القرم وشددت على ضرورة الحفاظ على الوحدة الترابية لأوكرانيا.

من جانبه، اختصر وزير الخارجية البولندي زيارته إلى إيران، عازياً ذلك إلى "الوضع الحرج" في القرم.

وفيما أعلنت بريطانيا عن زيارة عاجلة لرئيس وزرائها إلى أوكرانيا لبحث الأزمة، جمدت النمسا أموال ثمانية عشر مسؤولاً أوكرانيا من بينهم الرئيس المعزول فيكتور يانوكوفيتش.