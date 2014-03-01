الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينية مضطربة عقلياً

أعلن الناطق باسم وزارة الصحة في حكومة حماس في غزة مقتل امرأة فلسطينية تعاني من اضطرابات نفسية وعقلية، برصاص الجيش الإسرائيلي قبيل فجر اليوم السبت قرب الحدود مع إسرائيل شرق خان يونس في جنوب قطاع غزة.

وقال الطبيب أشرف القدرة: "تم العثور صباح اليوم، السبت، على جثة آمنة عطية قديح (57)عاماً، قرب الحدود في بلدة خزاعة بخان يونس، والتي تعاني من اضطرابات نفسية وعقلية".

وأشار الطبيب إلى أنها أصيبت بعدة رصاصات أطلقها عليها الجنود الإسرائيليون ولم يتمكن المسعفون من الوصول إلى المنطقة الحدودية لنقلها إلى المستشفى بسبب إطلاق النار من الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة.

وتسكن قديح في بلدة خزاعة القريبة من الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة شرق خان يونس، وقد نقلت جثتها إلى مستشفى ناصر في خان يونس.

وقال شهود عيان إن قديح تعاني من مرض نفساني وعقلي وذهبت في ساعات الليل إلى المنطقة القريبة من الحدود مع إسرائيل.

وأوضح الشهود أن جنود الاحتلال أطلقوا النار عليها مع إطلاق قنابل ضوئية في المنطقة.