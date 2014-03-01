33 قتيلاً في هجوم بالسكاكين على محطة قطارات في الصين

أعلنت وكالة أنباء شينخوا الصينية الرسمية أن هجوماً بالسكاكين استهدف، مساء السبت، ركاب محطة قطارات صينية في جنوب غرب الصين، ما أدى إلى مقتل 33 شخصاً وإصابة أكثر من مائة شخص آخرين.

ونقلت الوكالة أن "أشخاصاً مسلحين بسكاكين" هاجموا محطة كونمينغ للسكك الحديدية في مقاطعة يونان الواقعة في جنوب غرب البلاد، ما أدى إلى سقوط القتلى والجرحى المذكورين.

وتمكنت الشرطة من قتل العديد من المهاجمين في محطة كونمينغ، عاصمة مقاطعة يونان، وفرضت طوقاً أمنياً حول منطقة الهجمات، بحسب ما أورد موقع "سينا ويبو" الموازي لموقع "تويتر" في الصين، ووفق مشاهد بثتها قناة "كاي 6" التلفزيونية المحلية.

وأضافت المصادر نفسها أن سيارات إسعاف هرعت إلى المكان لنقل المصابين إلى مستشفيات المدينة.

وأظهرت صور بثت على مواقع التواصل الاجتماعي دماء تغطي أرض المحطة وفرقاً طبية تعمل على إسعاف الجرحى، فيما تجمع العديد من الأشخاص خارج المحطة.

وهي المرة الأولى التي تشهد فيها مقاطعة يونان هجمات عنيفة مماثلة، ولا تزال دوافع الهجوم غير معروفة.