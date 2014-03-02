جنود روس يصادرون أسلحة في مراكز أوكرانية بالقرم

أشارت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء، اليوم الأحد، إلى أن جنوداً روساً صادروا أسلحة من قاعدة رادار ومنشأة تدريب بحرية في منطقة القرم الأوكرانية وحثوا الجنود هناك على الوقوف إلى جانب الزعماء "الشرعيين" للقرم.

ونقلت الوكالة عن مصدر بوزارة الدفاع الأوكرانية قوله إن جنودا روسا صادروا مسدسات وبنادق وذخيرة من قاعدة الرادار قرب بلدة سوداك ونقلوها في سيارات.

وصادرت مجموعة أخرى من الجنود الروس أسلحة من مركز تدريب بحري أوكراني في مدينة سيفاستوبول حيث قاعدة أسطول البحر الأسود الروسي.

وفي سياق متصل، نقلت الوكالة عن مصدر عسكري أوكراني قوله إن سفينتين حربيتين روسيتين مضادتين للغواصات ظهرتا قبالة ساحل منطقة القرم الأوكرانية في انتهاك للاتفاقية التي تنظم تأجير موسكو للقاعدة البحرية.

وأضاف المصدر أن السفينتين وهما من قطع أسطول بحر البلطيق الروسي شوهدتا بالقرب من قاعدة لأسطول البحر الأسود الروسي.

وفي سياق آخر، أعلن مسؤولون روس لجوء أكثرَ من 140 ألف أوكراني إلى روسيا منذ اندلاع الأحداث الأخيرة في بلادهم.

وقال مصدر في مجلس الشيوخ إن معلومات جهاز حرس الحدود تؤكد هذا العدد وهو ما أكدته مسؤولة في دائرة الهجرة الفدرالية الروسية.. يذكر أن شبه جزيرة القرم تربطهم بروسيا بعلاقات عرقية قوية.

