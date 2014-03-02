مظاهرات في أنقرة تنديداً بالإفراج عن مشتبهي الفساد

اشتبكت الشرطة التركية مع متظاهرين مناهضين للحكومة منددين بالإفراج عن مشتبه بهم في قضية الفساد التي طالت رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان.

واستخدمت الشرطة مضخات المياه لتفريق المتظاهرين وسط ساحة في العاصمة أنقرة بعد خروجهم في مسيرات احتجاجية.

وندد المتظاهرون بالإفراج عن رجل الأعمال الأذربيجاني من أصل إيراني رضا ضراب و نجلي وزيرين تركيين كانا سجنا في إطار فضيحة فساد في 17 ديسمبر كانون الأول، وبعد الافراج عن هؤلاء لم يعد هناك أي شخص محتجز من الذين اعتقلوا قبل شهرين.

وتتهم الحكومة رجل الدين فتح الله كولن الذي يحظى أتباعه بنفوذ في جهازي الشرطة والقضاء بتدبير فضيحة فساد لتشويه سمعة أردوغان وحكومته، ويذكر أن الفضيحة تفجرت بمداهمات للشرطة في 17 ديسمبر/ كانون الأول. لكن العلاقات بين الحليفين السابقين متوترة منذ عدة سنوات.





