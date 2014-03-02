وساطات كويتية لتهدئة أجواء المنطقة قبل القمة العربية

تقوم الكويت في الوقت الحالي بجهود دبلوماسية حثيثة بين عدة عواصم لتهدئة الأجواء في المنطقة قبل القمة العربية التي تستضيفها الكويت في 25 مارس الجاري.

وتشمل هذه الجهود التقارب بين السعودية وإيران. كما تشمل أيضاً تهدئة الأجواء بين مصر وقطر اللتين توترت العلاقة بينهما بعد عزل محمد مرسي من رئاسة مصر في يوليو الماضي.

وكشف مصدر دبلوماسي كويتي لوكالة "رويترز"، اليوم الأحد، أن زيارة وزير خارجية الكويت الشيخ صباح الخالد الصباح لكل من القاهرة والدوحة الأسبوع الماضي جاءت في هذا الإطار.

وأضاف المصدر: "إنها ليست وساطة.. بل هي جهود يقوم بها الجانب الكويتي لتهدئة الوضع قبل القمة العربية.. لا أعتقد أننا يمكن أن نقول أن الكويت تتوسط بين قطر ومصر. إنها تستعد للقمة".

ومن جهتها نقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن مصادر لم تفصح عنها أن الشيخ صباح لمس، خلال جولته الخاطفة الأسبوع الماضي إلى الدوحة والقاهرة، تجاوبا وكذلك ما يمكن وصفه بــ"أرضية خصبة" لعقد مصالحة مصرية - قطرية خلال القمة العربية.

وفي سياق متصل، ذكرت الصحيفة اليوم الأحد، أن الكويت تقوم بجهود وساطة للمصالحة بين السعودية وإيران، مشيرة إلى أن اتصالات تجري حاليا بين الكويت والرياض وطهران وعلى مختلف المستويات لإيجاد أرضية مناسبة وتوقيت مناسب لهذه الوساطة.

ونسبت الصحيفة لمصادر لم تسمها قولها إن الزيارة التي قام بها مرزوق الغانم رئيس البرلمان الكويتي مؤخرا لطهران حققت نتائج مهمة، وأن الحراك الكويتي يتمحور الآن حول نقطة خلق قبول لإيران في المنطقة بعد الأجواء التفاؤلية التي ظهرت في أعقاب الاتفاق الغربي-الإيراني حول الملف النووي.

وكان نبيه بري، رئيس مجلس النواب اللبناني، حث في فبراير الماضي الكويت على مواصلة السعي لبناء الجسور بين إيران والسعودية لتشجيع التقارب بين البلدين.

وتسعى الكويت دائما للحفاظ على علاقات قوية ومتوازنة مع جاراتها الثلاث السعودية وإيران والعراق. وقالت "القبس" إن هذا الحراك الدبلوماسي الكويتي النشط يأتي في إطار "تهيئة أجواء تصالحية في المنطقة".