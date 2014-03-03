مقتل رجلي أمن بحرينيين وإماراتي بانفجار في المنامة

قتل رجلا أمن بحرينيان وإماراتي بانفجار وقع بمنطقة الديه في العاصمة المنامة، وكشفت التحقيقات الأولية عن أن الانفجار كان بقنبلة محلية الصنع، وربما يكون تفجيرها قد جرى عن بُعد.

وبحسب ما أعلنته الداخلية الإماراتية فإن رجل شرطة إماراتياً، وهو الملازم أول طارق محمد الشحي - من كتيبة أمواج الخليج، وهي جزء من الاتفاقية الأمنية الخليجية - قتل في انفجار البحرين.

وفور وقوع الحادث أعلنت "سرايا الأشتر" مسؤوليتها عن التفجير، الذي وقع بمنطقة تعد معقلاً لحركات متطرفة غير مرخصة، تنتمي إلى ما يسمى بولاية الفقيه.

وأصيب بالانفجار الذي وقع قبل أقل من ساعة المصور الصحافي إبراهيم آل سنان من صحيفة ديلي جلف وحالته مستقرة.