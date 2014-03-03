روسيا تعتبر تهديدات أميركا غير مقبولة

اعتبرت وزارة الخارجية الروسية الاثنين أن تهديدات وزير خارجية الولايات المتحدة بشأن التدخل الروسي العسكري في أوكرانيا "غير مقبولة".

وقالت الوزارة في بيان على موقعها على الإنترنت "نعتبر التهديدات التي أطلقها وزير الخارجية الأميركي جون كيري ضد روسيا بسبب الأحداث الأخيرة في أوكرانيا والقرم غير مقبولة".

ورفض وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، اتهامات بأن روسيا تتعامل بشكل عدواني مع أوكرانيا، واتهم الغرب بإعطاء حسابات الجغرافيا السياسية الخاصة به أولوية على مصلحة الشعب في أوكرانيا.

وحاول لافروف خلال اجتماع لمجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة في جنيف، أن يقلب الطاولة على قوى غربية وجهت انتقادات لموسكو بعد أن استصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين موافقة من مجلس النواب على إرسال الجيش إلى أوكرانيا.

وأدان كيري أمس الأحد ما وصفه "بالعمل العدواني الذي لا يصدق" لروسيا في أوكرانيا بعد أن سيطرت قوات روسية على منطقة القرم ووافق البرلمان على أن يرسل الرئيس فلاديمير بوتين قوات إلى أوكرانيا".

ومن جهة أخرى احتل نحو 300 متظاهر موالين لروسيا الاثنين مبنى الحكومة الإقليمية في مدينة دونيتسك شرق أوكرانيا، والتي تعد معقل الرئيس الأوكراني السابق فيكتور يانوكوفيتش.

وتجمع ما بين 300 و400 متظاهر في وقت سابق الاثنين أمام المبنى ورفعوا الأعلام الروسية وهتفوا "روسيا، روسيا" قبل أن تقتحم مجموعة صغيرة منهم المبنى وتحطم النوافذ وتحتل عدداً من طوابقه.