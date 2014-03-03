روسيا لأوكرانيا: الاستسلام بالقرم أو مواجهة العاصفة

نقلت وكالة إنترفاكس عن مصدر بوزارة الدفاع الأوكرانية قوله إن الأسطول الروسي أمهل القوات الأوكرانية في القرم حتى الخامسة صباحاً (الثالثة بتوقيت غرينتش) للاستسلام أو مواجهة عاصفة "هجوم عسكري".

وأضافت الوكالة أن المهلة أصدرها ألكسندر فيتكو قائد الأسطول. ولم تؤكد الوزارة على الفور التقرير، كما لم يصدر تعليق فوري من أسطول البحر الأسود الذي توجد قاعدة له في شبه جزيرة القرم التي تسيطر عليها القوات الروسية.

ونسبت الوكالة إلى مصدر بوزارة الدفاع قوله "إذا لم يستسلموا قبل الخامسة صباح غد سيبدأ هجوم حقيقي ضد الوحدات والفرق الخاصة بالقوات المسلحة في مختلف أنحاء القرم."

مظاهرة في بروكسل معارضة لتدخل روسيا في اوكرانيا ‹ › مواطنون يشاركون في تجمع مؤيد لروسيا امام مقر حكومي في دونيتسك في اوكرانيا ‹ › بوتين يتفقد قوات الجيش الروسي ‹ › قوات روسية في قرية فبيريفالنوي اوكرانيا ‹ › قوات روسية في قرية فبيريفالنوي اوكرانيا ‹ › قوات روسية في قرية بيريفالنوي في اوكرانيا ‹ › قوات روسية في قرية بيريفالنوي في اوكرانيا ‹ › قوات روسية في قرية بيريفالنوي في اوكرانيا ‹ › قوات روسية في قرية بيريفالنوي في اوكرانيا ‹ › قوات روسية في قرية بيريفالنوي في اوكرانيا ‹ › قوات روسية في قرية بيريفالنوي في اوكرانيا ‹ › قوات روسية في قرية بيريفالنوي في اوكرانيا ‹ › قوات روسية في قرية بيريفالنوي في اوكرانيا ‹ › قوات روسية في قرية بيريفالنوي في اوكرانيا ‹ ›

وقال أل أرسيني ياتسينيوك، رئيس الوزراء الأوكراني، في وقت سابق اليوم الاثنين، إن بلاده لن تتخلى عن القرم.

وكانت قوات روسية سيطرت على القرم، وهي جزء من أوكرانيا إلا أن ياتسينيوك قال للصحافيين "لن نتخلى عن القرم لأي أحد".

هذا.. وقال حرس الحدود الأوكراني، اليوم الاثنين، إن هناك تعزيزات من المدرعات على الجانب الروسي من القناة الضيقة التي تفصل بين روسيا ومنطقة القرم الأوكرانية.

وقال متحدث باسم حرس الحدود أيضاً إن سفناً روسية تحركت في ميناء سيفاستوبول وحوله، حيث توجد قاعدة لأسطول البحر الأسود الروسي، وإن القوات الروسية عطلت خدمات الهواتف المحمولة في بعض المناطق.