لافروف يحاول قلب الطاولة على منتقدي روسيا

رفض وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم، الاثنين اتهامات بأن روسيا تتعامل بشكل عدواني مع أوكرانيا واتهم الغرب بإعطاء حسابات الجغرافيا السياسية الخاصة به أولوية على مصلحة الشعب في أوكرانيا.

وحاول لافروف خلال اجتماع لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف أن يقلب الطاولة على قوى غربية وجهت انتقادات لموسكو بعد أن استصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين موافقة من مجلس النواب على إرسال الجيش إلى أوكرانيا.

وأضاف عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من موسكو "ندعو إلى تبني نهج مسؤول وإلى تنحية حسابات الجغرافيا السياسية جانبا وفوق هذا كله وضع مصلحة الشعب الأوكراني أولا".

وبينما يقول الكرملين إن بوتين لم يقرر إرسال قوات إلى أوكرانيا تقول الدول الغربية إن القوات الروسية سيطرت بالفعل على شبه جزيرة القرم التي فيها أغلبية روسية.

ولم يؤكد لافروف أن القوات التي تتحرك في القرم روسية ولكنه كرر موقف روسيا بأن ما تفعله جاء نتيجة التهديدات ضد المواطنين الروس والمتحدثين بالروسية.

وتابع قوله: "المعلومات ترد بشأن استعدادات لاستفزازات جديدة.. بما في ذلك استفزازات لأسطول البحر الأسود". في إشارة إلى الوحدة البحرية الروسية التي مقرها القرم. ولم يعط الوزير الروسي مزيدا من

التفاصيل.

