مدفيديف: يانوكوفيتش لا يزال الرئيس الشرعي لأوكرانيا

اعتبر رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيديف، اليوم الاثنين، أن الرئيس الأوكراني المخلوع فيكتور يانوكوفيتش لا يزال الرئيس الشرعي لأوكرانيا وإن كانت سلطته محدودة.

وكتب مدفيديف على حسابه على موقع فيسبوك "نعم، سلطة الرئيس يانوكوفيتش شبه معدومة، لكن ذلك لا يلغي أنه الرئيس الشرعي للدولة بموجب الدستور الأوكراني".

وقد وافقت روسيا على تأمين الحماية على الأراضي الروسية ليانوكوفيتش الذي ظهر الجمعة للمرة الأولى منذ عزله وعقد مؤتمراً صحافياً في مدينة روستوف سور لو دون (جنوب) الروسية.

وأكد مدفيديف استعداد روسيا لتطوير "علاقات متعددة الجوانب ومحترمة مع البلد الشقيق أوكرانيا"، ولكن ليس مع السلطات الانتقالية التي حلت محل يانوكوفيتش.

وأضاف على صفحته على فيسبوك "أي شيء آخر (مثل) الاستيلاء على السلطة غير قانوني.. وهذا يعني أن مثل هذا النظام سيكون مضطربا تماما، سينتهي بثورة جديدة وإراقة دماء جديدة".

وأشار مدفيديف من جهة أخرى إلى أنه إذا كان يانوكوفيتش متهماً بارتكاب جرائم، فإن عملية الإقالة كان يجب أن تحصل "بموجب الدستور الأوكراني".