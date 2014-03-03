هيغ يحذر روسيا من عواقب وثمن التدخل في أوكرانيا

حذر وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ روسيا الاثنين، من عواقب وثمن التدخل في أوكرانيا بعد أن سيطرت قوات موالية للكرملين على ما يبدو على شبه جزيرة القرم الأوكرانية على البحر الأسود.

وقال هيغ في كييف بعد يومين من حصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الضوء الأخضر من البرلمان لإرسال قوات الى اوكرانيا "لا يمكن أن تكون هذه طريقة للتصرف في الشؤون الدولية في القرن الحادي والعشرين".

وأضاف "هذه ليست طريقة تصرف مقبولة، وسيكون لها عواقب وثمن".

ولم يكشف هيغ عن طبيعة العواقب، إلا أنه أكد أن بريطانيا تناقش الخيارات الاقتصادية والدبلوماسية وليس العسكرية.

وتعكس تصريحات تحذيرات الرئيس الأميركي باراك اوباما لبوتين خلال عطلة نهاية الاسبوع بأن تصرفات موسكو في أوكرانيا سيكون لها "ثمن".

من جانبه حث الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون روسيا الاثنين على تجنب القيام بأي تحركات يمكن أن تزيد من تدهور الوضع في أوكرانيا.

وصرح بان كي مون في مؤتمر صحافي سبق الاجتماع المقرر مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: "أدعو روسيا الاتحادية الى الامتناع عن القيام بأي أعمال يمكن أن تزيد من تصعيد الوضع".

وطالب حلف شمال الأطلسي بإرسال مراقبين دوليين الى أوكرانيا لحل الازمة سلميا ودعا روسيا الى سحب قواتها لكنه أبقى باب الحوار مفتوحا مع موسكو.

من جانبه ندد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بالتهديدات بفرض "عقوبات" و"مقاطعة" على بلاده.

