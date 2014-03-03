واشنطن تطلب إرسال مراقبين إلى أوكرانيا.. ولندن قلقة

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الاثنين، أنها طلبت إرسال مراقبين من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا "فوراً" إلى أوكرانيا.

وقد تم هذا الإعلان خلال اجتماع خاص في فيينا لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا. وقال السفير الأميركي دانيال باير أمام زملائه إن الهدف من هذه المهمة هو محاولة "تأمين حماية حقوق الأقليات" و"الحرص على احترام وحدة وسلامة أراضي" أوكرانيا.

هذا وعبرت بريطانيا، اليوم الاثنين، عن قلقها البالغ من إمكانية أن تدفع روسيا بمزيد من القوات إلى أوكرانيا وحذرت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن روسيا ستدفع ثمناً باهظاً ما لم تغير نهجها.

وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ إن التدخل الروسي في أوكرانيا أكبر أزمة تشهدها أوروبا هذا القرن.

وصرح هيج بأن روسيا تسيطر الآن سيطرة ميدانية على منطقة القرم الأوكرانية وأنه على الرغم أن روسيا لها حق مشروع في نشر قواتها في المنطقة فعلى الكرملين أن يأمر هذه القوات بالعودة إلى ثكناتها.

وقال هيغ في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي": "من الواضح أننا قلقون جداً من إمكانية أن تقوم روسيا بمزيد من التحركات في مناطق أخرى من أوكرانيا وهذا لا يعني أن الموقف في القرم مستقر.. هذا موقف متوتر جداُ موقف خطير خلفه التدخل الروسي".

