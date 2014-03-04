أوباما: روسيا انتهكت القانون الدولي في أوكرانيا

قال الرئيس الأميركي، باراك أوباما، اليوم الاثنين إن روسيا انتهكت القانون الدولي بتدخلها العسكري في أوكرانيا، وإن الحكومة الأميركية تحذرها من أنها ستبحث فرض سلسلة من العقوبات الاقتصادية والدبلوماسية من شأنها أن تعزل موسكو.

وأبلغ أوباما الصحافيين قبل لقائه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يجب أن يسمح لمراقبين دوليين بالتوسط في اتفاق مقبول لكل الشعب الأوكراني.

وأضاف "مع مرور الوقت سيكون هذا اقتراحاً مكلفاً بالنسبة لروسيا. والآن هو الوقت المناسب لهم كي يفكروا فيما إذا كان يمكنهم أن يخدموا مصالحهم بطريقة تنزع إلى الدبلوماسية وليس القوة."