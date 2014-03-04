بوتين يأمر القوات التي تجري مناورات بالعودة لقواعدها

نقلت وكالات أنباء روسية عن متحدث باسم الكرملين قوله، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمر القوات المشاركة في تدريبات عسكرية هذا الأسبوع بالعودة إلى قواعدها.

وقال ديمتري بيسكوف إن التدريبات العسكرية التي نفت موسكو أن تكون مرتبطة بالأحداث في أوكرانيا، كانت ناجحة. وجرت التدريبات في غرب روسيا، وهي منطقة تقع على الحدود مع أوكرانيا.

وفي مؤشر على حرب الأعصاب بين أوكرانيا وروسيا، تحدث مسؤول في وزارة الدفاع الأوكرانية عن توجيه إنذار روسي جديد إلى العسكريين الأوكرانيين للاستسلام اليوم الثلاثاء وإلا فإنهم سيتعرضون لهجوم.

وقال افلاديسلاف سيليزنيف، المتحدث الإقليمي باسم وزارة الدفاع الأوكرانية في سيمفيروبول، عاصمة القرم بجنوب أوكرانيا: "إن الإنذار هو التالي: الاعتراف بالسلطات الجديدة (الموالية لموسكو) في القرم، وإلقاء السلاح والمغادرة أو أن يكونوا مستعدين لهجوم".

لكن موسكو أسرعت إلى النفي معتبرة أنه "هذيان تام"، وقال رئيس البرلمان الروسي إن روسيا لم تحتج بعد إلى استخدام "حقها" في شن عملية عسكرية في أوكرانيا.

وفي هذه الأثناء بقي النشاط الدبلوماسي كثيفاً سعياً إلى إيجاد حل "لأسوأ أزمة في أوروبا منذ سقوط جدار برلين"، بحسب تعبير وزير الخارجية الألماني، فرانك فالتر شتاينماير.

هذا وأكد السفير الروسي، فيتالي تشوركين، في الأمم المتحدة، أن الرئيس الأوكراني المعزول، فيكتور يانوكوفيتش، طلب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مساعدة روسيا العسكرية "للدفاع عن الشعب الأوكراني"، لاسيما أن أوكرانيا باتت "على شفير الحرب الأهلية".

ويتواجد في العاصمة الأوكرانية وزير الخارجية البريطاني، وليام هيغ، الذي حذر روسيا من "الثمن الذي ستدفعه" لتحركها في أوكرانيا، وكذلك من المتوقع وصول وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، إلى كييف اليوم، بعد ساعات من تعليق الولايات المتحدة تعاونها العسكري مع روسيا.

وتتهم السلطات الأوكرانية روسيا بمواصلة إرسال عسكريين بكثافة إلى القرم مع هبوط عشر مروحيات قتالية وثماني طائرات نقل خلال 24 ساعة.