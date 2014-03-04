سجال روسي أميركي حول أوكرانيا بمجلس الأمن

شهدت جلسة مجلس الأمن الثالثة حول الأزمة في أوكرانيا بناء على طلب من روسيا، حالة من السجال الروسي الأميركي، وذلك قبيل ساعات من انتهاء المهلة التي وضعتها روسيا لأوكرانيا قبل الهجوم العسكري.

وفي هذا السياق، قال سفير روسيا في الأمم المتحدة، فيتالي تشوركين، إن الرئيس الأوكراني المعزول يانوكوفيتش بعث رسالة إلى بوتين يطلب منه استخدام القوة العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وحاول السفير الروسي في الأمم المتحدة تقديم كل مبررات التدخل العسكري في شبه جزيرة القرم، وقال تشوركين إن روسيا تلقت رسالة من الرئيس يانوكوفيتش تطالبها بالتدخل، رافضاً أن تكون أوكرانيا ساحة للمناورات السياسية، حسب قوله.

وأضاف تشوركين أن تحرك روسيا جاء لحماية مواطنينا والدفاع عن حقوق الإنسان، موضحاً أن السلطات المنتخبة في القرم طلبت رسمياً مساعدة روسيا.

واعتبر السفير الروسي أن المصالح الشرعية لبلاده والمواطنين الروس في أوكرانيا باتت في خطر، فهناك متطرفون يسعون لاستغلال الوضع في أوكرانيا لانتهاك حقوق الإنسان، والاستيلاء على الحكم في أوكرانيا بالقوة.

وردت عليه المندوبة الأميركية في الأمم المتحدة، سامنثا باور، بقسوة، قائلة "ما قاله ممثل روسيا لا أساس له من الصحة".

وأوضحت السفيرة الأميركية أن يانوكوفيتش خالف الاتفاق مع المعارضة وفرّ من أوكرانيا.

وبخصوص تهديد حياة الروس في أوكرانيا، قالت المتحدثة إنه "لا يوجد دليل على أي تهديد للسكان الروس في أوكرانيا، وأنه لا يمكن تبرير أي عمل عسكري على أساس تهديد لا أساس له من الصحة".

واعتبرت المندوبة الأميركية أن "تغيير الحكومة في أوكرانيا لا يبرر تدخل روسيا في البلاد، والقوات الروسية تحاصر جميع القواعد العسكرية الأوكرانية، كما أنها استولت على مرفأ أوكراني ".

ومن جهته، أوضح مساعد بان كي مون أن "قوات روسية تحاصر قواعد أوكرانية في القرم، ومن الضروري حماية سيادة واستقلال أوكرانيا ووحدة أراضيها".

وسجل المتحدث أن الأمين العام يراقب الوضع في أوكرانيا عن كثب واتصل ببوتين، وقال إن روسيا بررت سياستها في أوكرانيا بالدفاع عن مواطنيها.