صهر أسامة بن لادن أمام محكمة في نيويورك بتهم الإرهاب

مثل سليمان أبو غيث، زوج ابنة زعيم تنظيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن، أمام محاكمة في نيويورك، أمس الاثنين، ليصبح أحد أبرز المتهمين الذين وجهت إليهم اتهامات بالإرهاب في الولايات المتحدة.

واتهم الادعاء أبو غيث، الكويتي المولد الذي يبلغ من العمر 48 عاما، بتسجيل فيديوهات في أفغانستان لحساب تنظيم القاعدة عقب هجمات 11 سبتمبر 2001 التي استهدفت مركز التجارة العالمي ومقر وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون)، بالإضافة للتهديد بشن مزيد من أعمال العنف ضد الأميركيين.

وجلس أبو غيث الملتحي، والذي قد يحكم عليه بعقوبة السجن مدى الحياة إذا أدين، هادئا وكان يرتدي بزة بنية اللون واستمع إلى ترجمة فورية للإجراءات من الإنجليزية إلى العربية.

وجادل محامو الدفاع بأن الحكومة لا تستطيع إثبات أن أبا غيث تورط بأي شكل من الأشكال أو كان لديه علم بمخططات قتل مواطنين أميركيين.

وبدأ اختيار أعضاء هيئة المحلفين يوم الاثنين أيضاً، ومن المتوقع أن يكتمل تشكيلها بحلول يوم الأربعاء مع توقع فتح الباب أمام المرافعة الأولية لكلا الجانبين في وقت لاحق من ذات اليوم، أو بعد ذلك بقليل. ويتوقع أن تستغرق المحاكمة نحو شهر.