عرض عضلات.. روسيا تطلق صاروخا باليستيا عابرا للقارات

أعلن مسؤول في وزارة الدفاع الروسية أن تجربة لإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من طراز "توبول" تمت الثلاثاء بنجاح، انطلاقا من منطقة استراخان (جنوب)، وذلك في ذروة أزمة بين روسيا وأوكرانيا.



وأوضح المسؤول كما نقلت عنه وكالة "إنترفاكس" أن "الرأس التجريبي للصاروخ دمّر هدفه عند ميدان تدريب ساري-شاغان في كازاخستان"، المحاذية لروسيا. وقالت روسيا إنها سترد على أي عقوبات أميركية بشأن أوكرانيا.

وأعلن مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية أن روسيا أبلغت الولايات المتحدة مسبقا بأنها ستجري اختبارا لإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من طراز "توبول"، الأمر الذي حصل الثلاثاء في ذروة توتر أميركي-روسي حول أوكرانيا.

وقال هذا المسؤول رافضا كشف هويته لفرانس برس: "لقد أبلغنا بهذا الاختبار في وقت سابق هذا الأسبوع. الأمر كان متوقعا".



وسئل عن دلالات هذا الاختبار الصاروخي في هذه المرحلة، فلم يشأ التعليق.

وفي وقت سابق، اعتبر الرئيس الأميركي باراك أوباما الثلاثاء، أن تصريحات نظيره الروسي فلاديمير بوتين عن القرم "لن تخدع أحدا"، محذرا من أن تدخل موسكو في أوكرانيا سيؤدي الى إضعاف نفوذها في المنطقة.



وقال أوباما أيضا إنه أخذ علما بـ"المعلومات" التي أفادت أن بوتين الذي عقد مؤتمرا صحافيا في وقت سابق الثلاثاء، هو في صدد بحث مختلف الخيارات المتاحة له في هذه الأزمة.

