لافروف: التهديد بعقوبات لن يغير موقفنا من أوكرانيا

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، في تونس أن التهديدات الغربية بفرض عقوبات على بلاده لن تغير موقف روسيا من أوكرانيا.

وقال لافروف في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره التونسي منجي حامدي "موقفنا صادق، وبما أنه صادق فلن نغيره".

وأضاف "كنا دائما ضد سياسة العقوبات أحادية الجانب، وآمل أن يفهم شركاؤنا الطابع غير البناء لمثل هذه الأعمال".

وتابع "في تصريحات للاتحاد الأوروبي لم يذكروا ولو مرة واحدة باتفاق 21 فبراير، وهذا يعني أن الاتحاد الأوروبي لا يريد حكومة وحدة وطنية ونزع سلاح (المجموعات المسلحة)"، في إشارة إلى اتفاق لإنهاء الأزمة وقعه الرئيس الأوكراني المعزول، فيكتور يانوكوفيتش، مع المعارضة ومبعوثين أوروبيين وروس.

وقال لافروف "هم يدعوننا إلى وضع صيغ مختلفة للمفاوضات الدولية من دون توضيحها، فإن كان المقصود هو تطبيق اتفاق 21 فبراير، فعندها بالإمكان الحديث".

وأضاف أن حفظ الأمن في شبه جزيرة القرم التي انتشرت فيها آلاف من عناصر القوات الروسية "تؤمنه بشكل أساسي مجموعات دفاع ذاتي"، لافتا إلى "حجز كثير من الأسلحة والمتفجرات" في شبه الجزيرة.

وأضاف "أما بخصوص العسكريين الروس بقاعدة أسطول البحر الأسود في سيفاستوبول، فإنهم يعملون، كما كان الأمر دائما، على أساس الاتفاق الذي يجيز تواجد قاعدة روسية بالمنطقة، ويتصرفون حسب مطالب السلطات القانونية في أوكرانيا والنظام الشرعي في القرم".

ويزور سيرغي لافروف تونس بهدف تعزيز العلاقات الثنائية، خاصة التجارية، فيما يستمر تصعيد التوتر بين الروس والغرب بخصوص أوكرانيا.