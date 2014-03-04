أوكرانيا: روسيا أرسلت 16 ألف جندي إلى القرم

قال يوري سيرغييف سفير أوكرانيا لدى الأمم المتحدة الاثنين إن روسيا أرسلت قرابة 16 ألف جندي إلى منطقة القرم الأوكرانية منذ الأسبوع الماضي.

وقال سيرغييف في اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي بشأن الأزمة في بلاده "بدءا من 24 من فبراير أرسل ما يقرب من 16 ألف جندي روسي إلى القرم عن طريق السفن الحربية والمروحيات وطائرات الشحن من الأراضي المجاورة للاتحاد الروسي".

وطالب المندوب الأوكراني في الأمم المتحدة روسيا بالتوقف عن نشر المعلومات المزيفة، مؤكداً أن القوات الروسية تحاصر منشآت عسكرية ومؤسسات حيوية أوكرانية.

وكشف المندوب الأوكراني أن روسيا تقوض نظام منع انتشار الأسلحة النووية، وهذا ما يجعل أوكرانيا تعتمد على مجلس الأمن لضمان أمنها.

ورد عليه المندوب الروسي بالقول إن تصريحات المندوب الأوكراني مفاجئة بالنسبة لموسكو، معتبراً أن الاحتجاجات في أوكرانيا لا تعني أن النظام هناك ديكتاتوري.

ومن جانبه، قال المندوب البريطاني إن سمعة روسيا الاقتصادية والسياسية تعرضت للضرر، مؤكداً أن روسيا تنتهك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة بالتدخل في أوكرانيا.

وأضاف المندوب البريطاني أنه لا توجد أي أدلة على ادعاءات روسيا، في حين يسيطر الجيش الروسي على شبه جزيرة القرم وينتهك سيادة أوكرانيا.

وقال المندوب الفرنسي: بدوره إن دول أوروبا ستتخذ إجراءات ضد روسيا إذا لم تتراجع، معتبراً أن التدخل الروسي في أوكرانيا أعاد أوروبا 40 عاماً للوراء.

وجدد المندوب الفرنسي التأكيد على أن الأسباب التي تدعيها روسيا للتدخل في أوكرانيا هي زور وبهتان.