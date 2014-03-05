أردوغان مستعد لاعتزال السياسة إذا خسر الانتخابات

أبدى رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، الذي أضعفته فضيحة فساد، استعداده لترك الحياة السياسية في حال عدم فوز حزبه في الانتخابات البلدية المرتقبة في 30 مارس.

وقال أمام صحافيين اليوم الأربعاء في أنقرة: "إذا لم يحتل حزبي المرتبة الأولى في الانتخابات البلدية، فإنني سأكون مستعدا للانسحاب من الحياة السياسية".

وأكد أردوغان أن شعبية حزبه، "العدالة والتنمية" الحاكم منذ 2002، لم تتأثر بالفضيحة السياسية المالية التي اندلعت في ديسمبر الماضي.

يذكر أن حزب "العدالة والتنمية" لم يخسر أي انتخابات منذ وصوله إلى السلطة. لكن الاستطلاع الأخير لشركة "سونار" أظهر انخفاضا في شعبية الحزب قبل الانتخابات البلدية التي ستكون بمثابة اختبار للنظام مع حصوله على 40% من نوايا التصويت مقابل نحو 50% في الانتخابات التشريعية الأخيرة عام 2011.

وكان عشرات من رجال الأعمال وأصحاب الشركات والنواب وكبار الموظفين المقربين من النظام خضعوا في ديسمبر الماضي لسلسلة تحقيقات في قضايا فساد.

ويتهم أردوغان حليفه السابق رجل الدين فتح الله غولن، واسع النفوذ والمقيم في الولايات المتحدة، بتدبير "مؤامرة" و"محاولة انقلاب" لزعزعة موقفه قبل الانتخابات البلدية التي ستليها في أغسطس الانتخابات الرئاسية.

وقال أردوغان اليوم الأربعاء إن "هذه المنظمة (مؤسسة غولن) توغلت بطريقة خبيثة" داخل الدولة حيث أقامت "دولة موازية".