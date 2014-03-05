أوباما يقر 7 مليارات دولار لمساعدة دول الربيع العربي

خصص الرئيس الأميركي باراك أوباما مبلغ 46.2 مليار دولار في الموازنة الأميركية لعام 2015 لوزارة الخارجية الأميركية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية (يو اس ايد) USAID.

وقالت الخارجية الأميركية في بيان لها، مساء الثلاثاء، إن الموازنة الجديدة تعكس الجهود الأميركية المستمرة لدعم تحقيق الاستقرار والرخاء مع إعطاء أولوية لتحقيق الأمن الداخلي والتنمية في دول العالم، بحسب ما نقلت "وكالة أنباء الشرق الأوسط".

وأعلنت الوزارة عن تخصيص 7 مليارات دولار لتعزيز الاستقرار والأمن والشراكة الاقتصادية مع دول الشرق الأوسط وتعتزم الخارجية الأميركية مساعدة دول المنطقة التي تمر بمرحلة انتقالية، وهي كل من مصر وتونس وليبيا واليمن، بالإضافة إلى تخصيص مساعدات للشعب السوري، خاصة للنازحين بسبب الصراع الدائر في سوريا وتدعيم الإصلاحات التي تشهدها المنطقة. كما أعلنت الخارجية الأميركية دعمها القوي للأردن وإسرائيل.

وأشار البيان إلى اعتزام الخارجية الأميركية بالتعاون مع الوكالة الأميركية توفير برامج لتعزيز الأمن والاستقرار وخلق فرص عمل ومواجهة بعض التحديات التي تواجه العالم حالياً مثل مكافحة التطرف والأمن الغذائي العالمي والتغير المناخي.