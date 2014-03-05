إسرائيل تطلق النار على مجموعة عند الحدود اللبنانية

قال الجيش الإسرائيلي إن قواته فتحت النار على مجموعة من اللبنانيين كانت تحاول زرع عبوات ناسفة قرب السياج الحدودي شمال هضبة الجولان، ليس بعيداً عن صفوح جبل الشيخ (الواقع بين لبنان وسوريا) اليوم الأربعاء.

وأصابت قوات الجيش الإسرائيلي اثنين من المجموعة.

وقالت متحدثة باسم الجيش إن المخابرات الإسرائيلية حددت هوية الرجلين، وتبين أنهما عضوان في حزب الله الذي يقاتل إلى جانب قوات بشار الأسد في سوريا. وأضافت المتحدثة أنه لا تتوفر لديها تفاصيل عن حالة المصابين.

ومن جهته، لم يصدر حزب الله حتى الآن أي تعليق على الحادث.

وكان حزب الله هدد الأسبوع الماضي بالرد على غارة شنتها إسرائيل على أحد مواقعه في لبنان مؤخراً. ولم تؤكد إسرائيل تنفيذ الضربة الجوية، متبعة نفس الصمت الرسمي إزاء ما لا يقل عن ثلاث هجمات من هذا النوع خلال العام الأخير استهدفت قوافل سلاح متجهة من سوريا إلى حزب الله.

وشهدت مرتفعات الجولان امتداداً للعنف الناجم عن النزاع في سوريا. واتهمت إسرائيل حزب الله بإقامة مواقع على الجانب الآخر من السياج الحدودي.