الاتحاد الأوروبي يحقق في اختلاس أمواله بتركيا

فتحت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، تحقيقاً في شبهات باختلاس أموال في إطار برنامج أوروبي للتربية على صلة بوزارة الشؤون الأوروبية التركية، وفق المفوضية.

وقال دنيس أبوت، المتحدث باسم المفوضية لشؤون التربية "إن المفوضية الأوروبية بدأت عملية تدقيق بشأن مركز برامج الشباب والتربية التابع للاتحاد الأوروبي في أنقرة".

وأضاف المتحدث "إن التحقيق يستهدف التأكد من مزاعم على صلة بمخالفات ذات علاقة بنقص الشفافية في انتداب موظفين ونقص في احترام القواعد الوطنية والأوروبية بشأن مشتريات الوكالة الوطنية".

ويأتي هذا القرار في الوقت الذي ورد فيه اسم وزير الشؤون الأوروبية السابق، ايجيمان باجيس، في إطار فضيحة فساد تهز حكومة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان.

وتخلى باجيس عن منصبه في تعديل حكومي في ديسمبر 2013 سببه استقالة 3 وزراء آخرين اشتبه في تورطهم في تلقي رشاوى.

ورفع ملف باجيس والوزراء السابقين للاقتصاد، ظافر جاغلايان، والداخلية معمر غولر، والبيئة أردوغان بيرختار، إلى البرلمان بهدف رفع محتمل للحصانة عنهم.

وتم توجيه الاتهام في هذه التحقيقات في ديسمبر إلى عشرات من رجال الأعمال والنواب وكبار الموظفين المقربين من السلطات، ولكن إثر تغييرات طالت النيابة العامة والمدعين المكلفين بهذه الملفات، تم الإفراج عن كافة المتهمين الأسبوع الماضي.