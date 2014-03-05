شعث: خطاب نتنياهو أمام إيباك إعلان نهاية المفاوضات

اعتبر القيادي الفلسطيني نبيل شعث الثلاثاء أن خطاب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو أمام منظمة ايباك اليهودية في الولايات المتحدة "إعلان إسرائيلي رسمي من طرف واحد بإنهاء المفاوضات".

وقال شعث لوكالة فرانس برس تعليقا على خطاب نتنياهو "أعلن نتانياهو اليوم بوضوح رفضه لكل قواعد السلام ولكل قواعد المفاوضات النهائية التي اتفقنا عليها مع الإدارة الأميركية، وهي حل قضايا الحدود واللاجئين والاستيطان وكل قضايا الوضع النهائي".

وتابع "نتنياهو أعلن أنه لا يريد قوات دولية، أي يريد قوات إسرائيلية، ولا يريد حلا لقضية اللاجئين ويريد الاعتراف بيهودية الدولة الإسرائيلية وهذا مرفوض تماما".

واعتبر شعث كلام نتانياهو "تحديا للإدارة الأميركية ويقطع الطريق على أي حل قائم على الشرعية الدولية وحل الدولتين ويرفض حقوق الشعب الفلسطيني".

وأضاف "إذا قبلت الإدارة الأميركية هذا الأمر، ولا أعتقد بأنها ستقبل، فنحن سنرفض".

وكان نتنياهو قال في خطاب له أمام مؤتمر اللوبي الإسرائيلي القوي ايباك السنوي في واشنطن الثلاثاء "أيها الرئيس عباس: اعترف بالدولة اليهودية.. وقل للفلسطينيين أن يتخلوا عن وهم إغراق إسرائيل باللاجئين".

وأضاف نتنياهو متوجها لعباس "بالاعتراف بالدولة اليهودية فإنك ستجعل من الواضح أنك مستعد تماما لإنهاء الصراع" في إشارة إلى المسألة الحساسة التي أصبحت نقطة هامة في محادثات السلام المتعثرة التي تقودها الولايات المتحدة.

ويطالب نتنياهو الفلسطينيين بالاعتراف بإسرائيل كـ"دولة يهودية" الأمر الذي يرفضه الفلسطينيون قائلين إن ذلك يمس "بحق العودة" للاجئين الفلسطينيين.