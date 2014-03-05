مقتل 3 من القاعدة في ضربة لطائرة بلا طيار في اليمن

قتل 3 يشتبه في انتمائهم لتنظيم القاعدة في شمال غرب اليمن اليوم الأربعاء، في عملية وصفها مسؤولون محليون بأنها ضربة لطائرة أميركية بلا طيار.

وقال المسؤولون إن الثلاثة استهدفوا بينما كانت سيارة تقلهم في محافظة الجوف وأضافوا أن قياديا محليا بتنظيم القاعدة عرفوه باسم علي صالح كان من بين القتلى.

وكثفت الولايات المتحدة غاراتها بطائرات بلا طيار في إطار حملة على تنظيم القاعدة في جزيرة العرب الذي تعتبره واشنطن أنشط أجنحة القاعدة.

ويعتبر اليمن هو المعقل الرئيسي لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب وهو ضمن بضع دول تعترف الولايات المتحدة باستخدام الطائرات بلا طيار فيها لكنها لا تعلق على العمليات التي تنفذها.

