12 قتيلاً في تفجيرات متزامنة بالعاصمة العراقية بغداد

قتل 12 شخصاً على الأقل، وأصيب أكثر من 60 بجروح في انفجار 7 سيارات مفخخة وعبوتين ناسفتين بأوقات متزامنة في بغداد، صباح اليوم الأربعاء، بحسب ما أفادت مصادر في الشرطة لوكالة "فرانس برس".

وأوضحت المصادر أن سلسلة التفجيرات هذه استهدفت 6 مناطق متفرقة في بغداد، تسكن معظمها غالبية من الشيعة، وهي الشعب (شمالاً) والزعفرانية (جنوباً) والبياع (جنوباً) ومدينة الصدر (شرقاً) والشعلة (شمالاً)، إضافة إلى الكرادة (في الوسط).

وذكرت المصادر في الشرطة أن 12 شخصاً على الأقل قتلوا في هذه التفجيرات، فيما أصيب أكثر من ستين بجروح.

وأكد مصدر طبي رسمي حصيلة الضحايا.

ووقعت أكبر التفجيرات في الكرادة حيث قتل 3 أشخاص وأصيب 10 بجروح في انفجار سيارة مفخخة قرب الجامعة التكنولوجية.