البحرين تعتقل 4 متهمين في تفجير شمال المملكة

أعلن اللواء طارق حسن الحسن رئيس الأمن العام البحريني في مؤتمر صحافي، الأربعاء، القبض على 4 من المتورطين في تفجير منطقة الدية شمال المنامة الذي وقع في 3 مارس، وأسفر عن مقتل ثلاثة رجال أمن، أحدهم ضابط إماراتي من قوات أمواج الخليج المتواجدة ضمن الاتفاقيات الأمنية بين دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال اللواء الحسن رئيس الأمن العام إنه في ختام عزاء موقوف متوفى وفاة طبيعية إثر معاناته من مرض السكر، خرجت مجموعات من المخربين ومثيري الشغب بمنطقة الدية عن خط سير العزاء واتجهت إلى شارع البديع العام، وقامت بإحداث الفوضى وتخريب وإغلاق الشوارع، وتعدت على رجال الأمن بالحجارة والمقذوفات والأسياخ الحديدية، الأمر الذي استوجب تدخل القوات بموجب الضوابط القانونية المقررة.

وتابع: وفي الأثناء وقع انفجار ناجم عن قنبلة مزروعة بجانب أحد أعمدة الإنارة على شارع البديع، أدت إلى مقتل ثلاثة من رجال الأمن أحدهم برتبة ملازم أول، كما وقع انفجاران آخران داخل منطقة الدية، أدى أحدهما إلى إصابات طفيفة بين رجال الأمن، بينما لم تنتج أي خسائر عن الآخر، بما يشكل تهديدا لأرواح المواطنين واستهدافا لحياة رجال الأمن، فيما تم في وقت لاحق إبطال مفعول قنبلة أخرى.

وأضاف أنه تم اتخاذ عدد من الاحترازات الأمنية والإجراءات القانونية، تمثلت في الانتشار حول المنطقة وتفعيل عدد من نقاط السيطرة الأمنية وتحديد الحركة في بعض المناطق للقيام بعمليات المسح والتأمين وانتقال الأجهزة المعنية والفرق المختصة لمعاينة مسرح الجريمة ورفع الأدلة، وذلك في إطار تكثيف عمليات البحث والتحري للوصول إلى الجناة وتقديمهم للعدالة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية خلال ساعات من الواقعة من تحديد هوية عدد من المتورطين في هذا العمل الإرهابي، وتم استصدار أذونات القبض والتفتيش من النيابة العامة حيث تمكنت الفرق من القبض على عدد من المشتبه بهم في ذات اليوم وهم: عباس جميل طاهر محمد السميع "25 عاما" محكوم عليه 5 سنوات في قضايا إرهابية، وعلي جميل طاهر محمد السميع "24 عاما" محكوم عليه 5 سنوات في قضايا إرهابية، وطاهر يوسف أحمد محمد السميع "22 عاما".

كما استطاعت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم الرابع وهو المدعو سامي ميرزا أحمد مشيمع "40 عاما".

ومن خلال سؤال المتهمين تبين أن أدوارهم تنوعت ما بين صناعة العبوة المتفجرة والقيام بعملية المراقبة والتصوير، فيما قامت عناصر باستدراج قوات الأمن.

هذا ومازالت أعمال البحث والتحري جارية على قدم وساق للوصول إلى بقية المتورطين والقبض عليهم تمهيدا لتقديمهم للعدالة.