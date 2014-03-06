قطع " الانترنت" عن داعش في الأنبار لتقييد مسلحيها

أفاد مراسل "العربية" نقلاً عن مصدر أمني أن قوات رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، قتلت عدداً من عناصر تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش" بعدما استهدفت بنيرانها 7 منازل مفخخة جنوب مدينة الرمادي بمحافظة الأنبار.

ووفقاً للمصدر، فإن قوات المالكي ستواصل ملاحقتها لمسلحي داعش، وستشن عمليات عسكرية في مناطق مختلفة جنوب الرمادي وشرقها.

إلى جانب ذلك تنوي قوات المالكي قطع شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية والإنترنت في الأنبار لتقييد حركة مسلحي تنظيم "داعش"، الذين يعمدون إلى تفجير المنازل وأزقة الأحياء السكنية عن طريق الجوال.