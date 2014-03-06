قنابل وسيارات ملغومة تحصد 26 شخصاً في العراق

أعلنت الشرطة العراقية أن 26 شخصاً على الأقل قتلوا في العراق أمس الخميس في تفجير قنابل وسيارات ملغومة في بغداد وأماكن أخرى، وبذلك يرتفع عدد القتلى خلال اليومين الماضيين إلى 48 شخصاً.

وتفجر جماعات مسلحة عدة قنابل موقوتة أو بالتحكم عن بعد كل يوم تقريبا في العاصمة العراقية.

وحول هجمات أمس الخميس، أوضح ضابط في الشرطة "أن سيارتين مفخختين انفجرتا وسط مدينة الحلة أسفرتا عن مقتل شخص وإصابة 4 آخرين".

وأكد الضابط أن شخصاً آخر قتل وأصيب 4 آخرون بانفجار سيارتين مفخختين في منطقة المحاويل والقرية العصرية شمال مدينة الحلة.

وفي المشاهدة، شمال بغداد، قتل شخصان على الأقل، وأصيب 13 آخرون بجروح، بانفجار سيارة مفخخة قرب حاجز تفتيش للجيش عند مدخل البلدة.

وتأتي الهجمات أمس الخميس غداة مقتل 21 شخصاً، الأربعاء الماضي، في سلسلة تفجيرات وهجمات مسلحة في بغداد.

وتشهد مناطق متفرقة في عموم العراق منذ مطلع العام 2013 تصاعداً في أعمال عنف هي الأسوأ التي تشهدها البلاد منذ موجة العنف الطائفي بين عامي 2006 و2008 التي كانت أوقعت آلاف القتلى.

وقتل أكثر من 1800 شخص منذ بداية العام في أعمال العنف اليومية هذه في العراق، وفقاً لحصيلة صحافية استنادا إلى مصادر أمنية وعسكرية وطبية.