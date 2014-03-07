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إطلاق سراح صحافي دنماركي في بيروت

المصدر: كوبنهاغن - فرانس برس
الصحافي الدنماركي جيبي نيبرو
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نقلت وسائل إعلام دنماركية الجمعة أنه تم إطلاق سراح الصحافي الدنماركي جيبي نيبرو، بعد شهر على اختطافه أثناء توجهه إلى الحدود السورية.

وذكرت وسائل الإعلام، ومن بينها التلفزيون الحكومي، أنه كان من الصعب معرفة إن كان الصحافي المستقل (40 عاماً) اعتقل في لبنان أو سوريا. ورفض وزير الخارجية الدنماركي التعليق على المسألة في حديث لوكالة فرانس برس.

وذكرت الصحيفة اليومية "بي تي"، حيث كان يعمل نيبرو سابقاً، أنه تم إطلاق سراحه "بعد عملية مفاوضات طويلة وسرية جداً". ولم تشر وسائل الإعلام الدنماركية إلى أي معلومات إضافية.

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