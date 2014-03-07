الإفراج عن جنرال تركي قاد الانقلاب ضد أردوغان

أمرت محكمة في اسطنبول الجمعة بالإفراج عن القائد السابق للجيش التركي الجنرال الكر بشبوغ، الذي كان يقضي حكماً بالسجن مدى الحياة بعد إدانته في 2013 بالتآمر للإطاحة بحكومة أردوغان.

واعتبرت المحكمة الدستورية التركية الخميس أن حقوق الجنرال بشبوغ تعرضت للانتهاك.

إلى ذلك، قال مصدر في مكتب رئيس الوزراء التركي الجمعة إن تركيا ستجري انتخابات رئاسية في العاشر من أغسطس بعد انتهاء فترة ولاية الرئيس الحالي عبدالله غول ومدتها سبع سنوات.

وستجرى جولة ثانية يوم 24 من أغسطس إذا لم يتمكن أي مرشح من الفوز بالأغلبية المطلقة في الجولة الأولى.

وستكون هذه هي المرة الأولى في تركيا التي يتم فيها اختيار الرئيس من خلال الناخبين وليس البرلمان بعد تعديل الدستور.

ويمكن لغول ترشيح نفسه لفترة ولاية جديدة بعدما جرى تقليص مدتها حالياً إلى خمس سنوات فقط، لكنه لم يؤكد بعد ما إذا كان سيخوض الانتخابات.

وكان رئيس الوزراء طيب أردوغان قد أشار إلى احتمال ترشحه للمنصب إذا أدخلت تعديلات جديدة على الدستور تمنح المنصب الشرفي إلى حد بعيد حالياً مزيداً من الصلاحيات التنفيذية.