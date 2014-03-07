الرئيس التركي يستبعد حجب موقعي فيسبوك ويوتيوب

استبعد الرئيس التركي عبدالله جول، اليوم الجمعة، حظر موقعي فيسبوك ويوتيوب، وذلك بعد أن قال رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، "إنه قد يتم حجب الموقعين لمنع أعدائه من نشر تسجيلات تزعم كشف فساد في الدائرة المقربة منه".

وقال جول، الذي شارك في تأسيس حزب العدالة والتنمية الحاكم وينتمي له أردوغان: "إن حرية التعبير قيمة مهمة تدعمها الإصلاحات التي تجريها الحكومة".

وأضاف جول، الذي تعرض لانتقادات شديدة من ليبراليين أتراك خلال العام المنصرم لأنه لم يتخذ أي خطوة في مواجهة الإجراءات الحكومية التي يعتبرونها مقيدة للحريات الأساسية "نحن دائما فخورون بالإصلاحات التي أجريناها فيما يتعلق بتوسيع نطاق الحريات".

ويستطيع جول بحكم منصبه، استخدام حق النقض على القوانين وإعادتها إلى البرلمان لتعديلها.

وهدد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الواقع في ورطة فضيحة سياسية-مالية، سابقاً، بحظر يوتيوب وفيسبوك في تركيا بعد الانتخابات البلدية في 30 مارس، وذلك في مقابلة بثت مساء الخميس.

وقال في مقابلة مع محطة التلفزيون التركية الخاصة "أي تي في"، إن "هناك إجراءات جديدة سوف نتخذها في هذا المجال بعد 30 مارس بما في ذلك حظر يوتيوب وفيسبوك". يأتي هذا بعد تسريب عدد من التسجيلات الصوتية لأردوغان، تكشف تورطه أو على الأقل علمه بما جرى من صفقات مالية تورط فيها ابنه، وغيره من المسؤولين في حكومته وحزبه.

وكان أردوغان وعد الأربعاء باعتزال الحياة السياسية في حال لم يربح حزبه الانتخابات البلدية في 30 مارس، والتي ستكون بمثابة اختبار لنظامه.

ومنذ توجيه الاتهام في ديسمبر الماضي إلى العشرات من المقربين من النظام، بينهم رؤساء شركات ونواب وموظفون كبار يشتبه بممارستهم الفساد، تطالب المعارضة باستقالة أردوغان. في حين عمدت حكومته إلى تضييق الخناق أكثر فأكثر على القضاء، كما عززت من عمليات التنصت.