8 قتلى في قصف مدفعي وهجوم مسلح في العراق

قتل ثمانية أشخاص، بينهم مسؤول محلي، وأصيب آخرون بجروح في قصف مدفعي وهجوم مسلح، اليوم الجمعة، في العراق، حسبما أفادت مصادر أمنية وطبية.

وقال الطبيب أحمد شامي من مستشفى الفلوج: "إن ستة أشخاص قتلوا، وأصيب 17 بينهم امرأة وثلاثة أطفال بجروح جراء قصف مدفعي استهدف خلال الساعات الماضية مناطق متفرقة في المدينة".

وأكد جاسم محمد العيساوي، أحد وجهاء الفلوجة "إن القصف استهدف أحياء الشهداء ونزال، وكلاهما في جنوب الفلوجة، والجولان والعسكري في شمال وشرق المدينة".

ولم تشر المصادر إلى الجهة التي تقف وراء القصف على المدينة التي خرجت عن سيطرة قوات الأمن منذ بداية العام الحالي، وباتت تخضع لسيطرة جماعات مسلحة أبرزها تنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام".

وغالبا ما تتعرض المدينة إلى قصف من قوات الجيش التي تحاصر الفلوجة.

وفي بعقوبة، قال مقدم في الشرطة: "إن مسلحين مجهولين اقتحموا منزل عضو مجلس بلدية ناحية السعدية ياسين شفيق فاغتالوه، وقتلوا أيضا أحد موظفي المجلس الذي كان متواجدا معه".

ووقع الهجوم بعد منتصف ليل، أمس الخميس، وسط ناحية السعدية إلى الشرق من بعقوبة.

والضحية شفيق كردي شيعي، وهو ممثل عن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني.

وتشهد مناطق متفرقة في عموم العراق، منذ مطلع العام 2013 تصاعدا في أعمال عنف هي الأسوأ التي تشهدها البلاد منذ موجة العنف الطائفي بين عامي 2006 و2008 التي كانت أوقعت آلاف القتلى.

وقتل أكثر من 1800 شخص منذ بداية العام في أعمال العنف اليومية هذه في العراق، وفقا لحصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر أمنية وعسكرية وطبية.