بالفيديو.. رجل يلطخ وجه زعيم سياسي هندي بالحبر

لطّخ رجل غير معروف الهوية وجه يوجندا ياداف، القيادي في حزب آدم أدمي (الرجل العادي) في الهند، بالحبر خلال تجمع حاشد في العاصمة نيودلهي أمس السبت.

وعندما كان ياداف يتحدث إلى الصحافيين، جاء رجل من الخلف وأمسك برأسه ولطخ وجهه بحبر أسود.

وأمسك نشطاء غاضبون من أعضاء الحزب بالرجل المهاجم قبل أن يقتاده رجال الأمن إلى قسم الشرطة.

وندد كل من حزب المؤتمر الحاكم وحزب المعارضة الرئيسي بهارتيا جاناتا بالحادث.

وقال راجيف شوكلا، القيادي في حزب المؤتمر: "هذا السلوك ليس محل ترحيب. ليس من الصواب إلقاء الحبر على أي شخص. بعض الناس تبنوا استراتيجية إلقاء الأحذية والحبر، وهذا خطأ تماماً."

وأعلن رام شارما، المتحدث باسم حزب بهارتيا جاناتا، أن الأخير "لا يؤمن بمثل هذه السياسات. نحن نندد بهذا الحادث".

وأكد أرفند كيجيريوال، زعيم حزب آدم أدمي، أن القيادي في حزبه دفع ثمن السير في طريق الحقيقة.