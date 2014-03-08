24 ساعة كاملة على فقد طائرة الركاب الماليزية

أعلنت الخطوط الجوية الماليزية، في بيان على موقعها الإلكتروني، في ساعة مبكرة من صباح الأحد، مضي أكثر من 24 ساعة على فقد طائرة الركاب التي اختفت الساعة 1.30 صباح أمس السبت بالتوقيت المحلي أثناء توجهها من كوالالمبور إلى الصين، وعلى متنها 239 شخصاً.

وأفادت الشركة بمشاركة فرق بحث وإنقاذ من ماليزيا وسنغافورة وفيتنام في البحث عن الطائرة منذ صباح أمس، ولكنهم أخفقوا في العثور على أي أثر لها حتى الآن.

وأكدت الشركة أن عمليات البحث تتواصل خلال ليل السبت، وستعقبها عمليات مسح مع أول ضوء نهار الأحد، مشيرة إلى أن الصين تراقب الموقف عن كثب.

وأشار تقرير سابق إلى رصد آثار من الوقود في البحر من جانب طائرات فيتنامية تبحث عن طائرة البوينغ 777.

وقال الجنرال فو فان توان، مساعد قائد أركان الجيش الفيتنامي، للتلفزيون إن "اثنتين من طائراتنا رصدتا آثار وقود على شكل خطين متوازيين يبعد الواحد عن الآخر حوالي 500 متر وبطول يتراوح بين 15 و20 كلم في بحر الصين الجنوبي".

وأضاف "لا نعلم مصدر أثر الوقود، لقد أرسلنا سفنا فيتنامية إلى المنطقة"، وذلك بعد أكثر من 18 ساعة على فقدان الطائرة.

والطائرة التي كانت تقوم بالرحلة أم أتش 370 وتقل 227 مسافراً من 14 جنسية منهم 153 صينياً على الأقل و38 ماليزياً وسبعة إندونيسيين وأربعة فرنسيين وثلاثة أميركيين و12 من أفراد الطاقم، فقدت الاتصال مع برج المراقبة في مكان بين شرق ماليزيا وجنوب فيتنام، من دون أن توجه أي نداء استغاثة وفق شركة الخطوط الماليزية.

وحمل فقدان الطائرة عدداً من البلدان على البدء بعمليات بحث في بحر الصين الجنوبي، علماً أن بعضها يتنازع السيادة على أماكن في هذه المنطقة.

رئيس وزراء ماليزيا: لا أثر للطائرة المفقودة

وقال رئيس الوزراء الماليزي، نجيب عبدالرزاق، أمس السبت، إنه لم يعثر حتى الآن على أثر لطائرة مفقودة تابعة للخطوط الجوية الماليزية، اختفت من على شاشات الرادار فوق بحر الصين الجنوبي وعلى متنها 227 راكباً وطاقم من 12 فرداً.

وأضاف أنه يجري تكثيف عمليات البحث في منطقة تقع في منتصف المسافة بين ماليزيا والساحل الجنوبي لفيتنام.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن رئيس الوزراء الصيني، لي كه تشيانغ، حث ماليزيا، السبت، على المضي بسرعة وقوة في عمليات الإنقاذ والبحث عن الطائرة المفقودة.

وأضافت شينخوا أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي بين لي ونظيره الماليزي نجيب عبدالرزاق.

وقال وزير النقل الماليزي هشام الدين حسين للصحفيين "نبذل قصارى جهدنا لتحديد مكان الطائرة.. نبذل قصارى جهدنا للتأكد من أننا مسحنا كل زاوية ممكنة.

وأضاف: "نبحث عن معلومات صحيحة من الجيش الماليزي الذي ينتظر معلومات من الجانب الفيتنامي".

كما نقلت صحيفة توي تري الفيتنامية التي تديرها الدولة عن الأميرال نجو فان بات تعديله لتصريحات سابقة بشأن تحديد موقع السقوط قائلا إنه كان يشير إلى موقع مفترض للسقوط أسفل مسار الطائرة مستخدما معلومات قدمتها ماليزيا.