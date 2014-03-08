تحطم طائرة ماليزية فوق البحر وعلى متنها 239 شخصاً



أفاد مسؤول عسكري في القوات البحرية الماليزية أن الطائرة الماليزية المفقودة تحطمت فوق البحر بفيتنام. وكانت الخطوط الجوية الماليزية، أعلنت في ساعة مبكرة من اليوم السبت عن فقدان الاتصال بطائرة ركاب على متنها 239 شخصاً، بينهم 12 من طاقم الطائرة. وقالت الشركة إن الطائرة أقلعت من العاصمة كوالالمبور في طريقها إلى العاصمة الصينية بكين.

وأوضحت أن الطائرة كانت تحمل 152 صينيا و38 ماليزيا و12 اندونيسيا وسبعة استراليين. وأضافت الشركة في بيان إنه كان يوجد أيضا ثلاثة أمريكيين، وثلاثة فرنسيين وراكبان من كل من نيوزيلندا واوكرانيا وكنديا وواحد من كل من ايطاليا وتايوان وهولندا والنمسا.



كما أشارت إلى أن الشركة أن الطائرة فقدت الاتصال مع برج المراقبة الجوية على بعد 120 ميلا بحريا قبالة الساحل الشرقي لجزيرة كوتا بهارو الماليزية. وقال أحمد الجوهري يحيي كبير المسؤولين التنفيذيين للشركة إن السلطات الماليزية والفيتنامية تتعاون في عمليات البحث في المنطقة وإن الشركة لم تتأكد بعد من تحطم الطائرة. وتقوم السلطات الماليزية حاليا بعمليات بحث مكثفة عن الطائرة، وهي من طراز بوينغ 777-200، وذلك بمشاركة فرق إنقاذ

وكانت الطائرة غادرت ماليزيا بعد منتصف الليل، واختفت من أجهزة الرصد الساعة 2.40 صباح السبت بالتوقيت المحلي الماليزي.

من جانبه، قال التلفزيون الرسمي الصيني على إحدى مدوناته الرسمية إن الصين لم تتلق في الوقت الحالي تقارير عن سقوط أي طائرة في المياه الصينية. وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) بأن اتصال الرادار بطائرة الركاب الماليزية فُقد في المجال الجوي الفيتنامي في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت. وأضافت شينخوا في تقرير أن الطائرة لم تدخل المجال الجوي الصيني، ولم تقم باتصالات مع المراقبة الجوية الصينية.