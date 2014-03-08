مقتل جنديين ومسلح في هجوم للقاعدة جنوب اليمن

قتل جنديان ومسلح من القاعدة، فجر اليوم السبت، خلال هجوم شنه مسلحو التنظيم ضد كتيبة عسكرية في مدينة لودر التابعة لمحافظة أبين جنوب اليمن.

وقال عسكري لوكالة "فرانس برس" إن خمسة من أعضاء القاعدة شنوا هجوما على كتيبة للجيش في ضواحي مدينة لودر، "غير أن الجنود تصدوا للهجوم، ما أسفر عن مقتل جنديين وأحد المهاجمين".

وحسب المصدر، فإن ثلاثة من المهاجمين أصيبوا بجروح، فيما تمكنت اللجان الشعبية الموالية للجيش من إلقاء القبض عليهم. أما مراسل قناة "العربية" فأكد أن الجيش اليمني تمكن من اعتقال اثنين من المعتدين.

وأوضح المراسل أن اللجان الشعبية رفضوا تسليم العنصرين اللذين كانا قد اعتقلا بعد الهجوم على المجمع العسكري، فقاموا، بمشاركة الجيش، بإعدامهما.

وتشن القاعدة باستمرار هجمات وعمليات اغتيال تستهدف الجيش وقوات الأمن، خصوصا في جنوب اليمن.