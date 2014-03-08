مقتل ناشط فلسطيني وإصابة آخرين في انفجار برفح

قتل ناشط فلسطيني وأصيب ستة آخرون في انفجار غامض في رفح في جنوب قطاع غزة، بحسب ما أعلن مصدر طبي وكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس.

وقال الطبيب أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة في حكومة حماس، لوكالة فرانس برس: "استشهد إبراهيم الغول (22 عاما)، وأصيب تسعة آخرون، غالبيتهم في حالة خطرة أو حرجة إثر وقوع انفجار لم تتضح معالمه في منطق غرب رفح".

وأشار القدرة إلى أن القتيل والجرحى نقلوا إلى مستشفى "أبو يوسف النجار" برفح.

وقالت كتائب القسام في بيان: "إن الغول قائد ميداني في كتائب القسام وهو من سكان رفح وارتقى في انفجار عرضي أثناء الإعداد والتدريب" دون مزيد من التفاصيل.

وسبق أن ذكر شهود أن القتيل أحد ناشطي "المقاومة" دون تفاصيل.

يشار إلى أن هذه الحوادث تكررت مراراً خصوصا في مواقع تدريب تابعة لمجموعات عسكرية في قطاع غزة.