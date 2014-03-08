وزير النقل العراقي يعتذر عن فعلة ابنه ببيروت

تقدم وزير النقل العراقي هادي العامري الاحد باعتذاره من المسافرين الذين كانوا على متن رحلة تابعة لشركة طيران الشرق الاوسط اللبنانية منعت من الهبوط في بغداد بسبب عدم وجود ابنه على متنها.

وقال العامري في مؤتمر صحافي في مطار بغداد الدولي لدى عودته من زيارة لبيروت "اطلب منكم ان تسامحوني على ما حدث، وقطعا سنحقق العدالة"، معلنا تحمله على نفقاته الخاصة مبالغ نقل المسافرين العراقيين الذين علقوا في بيروت.

وشدد العامري على ان "رئيس الوزراء (نوري المالكي) فتح تحقيقا ونحن مع القضية وسنتعاون (...) واذا ثبت تقصير ولدي ساقدمه الى القضاء بيدي"، مضيفا "ولى زمن ان يخطىء ابن المسؤول ويفلت من العقاب".

وعود بالمحاسبة لم تنفذ بعد

وكان العامري قد أعلن السبت من بيروت أنه ستتم "محاسبة" المسؤولين عن منع طائرة الخطوط الجوية اللبنانية من الهبوط في بغداد قبل يومين، وذلك بعد مغادرتها مطار العاصمة اللبنانية من دون نجله.

وقال العامري إن زيارته للعاصمة اللبنانية "تهدف إلى تمتين العلاقات بين بلدينا، ولنثبت أن الفقاعة التي حصلت مؤخرا لن تؤثر على عمق العلاقات التاريخية والأخوية بين بغداد وبيروت"، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.

وأضاف "هذه الزوبعة لم ولن تؤثر بالتأكيد، وسوف نبحث أسبابها مع الإخوة هنا في بيروت (...) من أجل عدم تكرارها، كما أنني عندما أعود إلى بغداد سوف نحقق في الموضوع، ونحاسب كل مقصر".

وسجل: "هذه الفقاعات كلها ستنتهي، وتبقى العلاقة قوية كما كانت"، مشيرا إلى أنه سيبحث مع المسؤولين اللبنانيين في "التفاهم حول معالجة مثل هذه الأمور عندما تحدث، بعيداً عن الزوبعة الإعلامية".

وكان في استقبال العامري عدد من المسؤولين يتقدمهم وزير الأشغال العامة والنقل غازي زعيتر، ورئيس مجلس إدارة "الميدل إيست" محمد الحوت.

وقال الحوت إنه "ليس هناك أي مشكلة" بالنسبة لشركة الطيران اللبنانية، وإن "الموضوع حصل في حينه، وسوي في حينه، وليس له أي أثر".

وأعلنت الشركة في بيان الخميس أن طائرتها المتجهة إلى بغداد عادت أدراجها إثر تبلغها أن السلطات العراقية لن تسمح لها بالهبوط.

وأوضحت الشركة أن نجل العامري كان واحدا من راكبين تأخرا عن موعد الإقلاع، وبعد نداءات لهما عبر مكبرات الصوت في المطار وتأخير لدقائق عدة، أقلعت الطائرة من دونهما. إلا أن ربانها تبلغ بعد نحو 20 دقيقة من مدير محطة الشركة في بغداد، أن الطائرة لن يسمح لها بالهبوط.

وفي حين قالت وزارة النقل العراقية إن إعادة الطائرة تمت لأسباب تقنية متعلقة بمدرج مطار بغداد، أمر رئيس الوزراء نوري المالكي بطرد ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته عن إعادة الطائرة.

واعتقلت قوة عراقية الجمعة معاون مدير مطار بغداد سامر كبة على خلفية القضية وقال علي الموسوي المستشار الإعلامي للمالكي إن توقيفه جرى "لأن تصرفه كان خاطئا ومضرا بهيبة الدولة العراقية".