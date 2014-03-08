مقتل جنديين و4 متشددين في اشتباك جنوب اليمن

قالت وزارة الدفاع اليمنية إن جنديين يمنيين و4 متشددين على الأقل قتلوا في اشتباك عندما حاول متشددون مهاجمة مجمع عسكري في جنوب اليمن اليوم السبت.

وأضافت الوزارة على الموقع الإلكتروني التابع لها أن الاشتباك اندلع عندما اقترب متشددون من تنظيم القاعدة من المجمع في بلدة لودر وهم يضعون أحزمة ناسفة ويحملون قنابل يدوية وعبوات ناسفة، وتصدى لهم جنود "اللواء 115 مشاة وبتعاون اللجان الشعبية".

وكان الموقع ذكر في وقت سابق أن متشدداً وجنديين قتلوا في الاشتباك، ونقل الموقع في وقت لاحق عن مصدر عسكري قوله إن أربعة "إرهابيين" قتلوا أحدهم يحمل الجنسية السعودية ويعرف باسم "أبو مصعب".

وأصيب جندي ثالث في الهجوم الذي وقع في محافظة أبين في جنوب اليمن.

ويواجه اليمن إلى جانب تنظيم القاعدة حركة انفصالية في الجنوب وحملة لجماعة الحوثيين الإسلامية الشيعية التي تسعى لبسط سيطرتها على شمال البلاد.

وقالت مصادر قبلية يوم الخميس إن أربعة أشخاص قتلوا في اشتباكات بين رجال القبائل والحوثيين في ضواحي العاصمة صنعاء. ولم تتضح على الفور تفاصيل بشأن القتلى.

وبشكل منفصل قال موقع نجم المكلا الإخباري اليمني على الإنترنت إن مهاجمين فجروا خط أنابيب نفط في جنوب شرق اليمن في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة، وأكدت مصادر قبلية هذا الهجوم.

وخط الأنابيب يمكنه نقل 120 ألف برميل يومياً وجرى تفجيره مراراً في الماضي مما عطل مصدراً مهماً للإيرادات لليمن الفقير.

وكثيراً ما ينفذ قبليون غاضبون مثل هذه الهجمات للضغط على الحكومة لتوفير وظائف أو لتسوية نزاعات على الأرض أو للإفراج عن أقارب لهم محتجزين.