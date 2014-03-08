251 حالة انتحار في اليمن عام 2013

كشفت إحصائية رسمية في صنعاء عن تسجيل 251 حالة انتحار في اليمن خلال العام المنصرم 2013، وهو ما يعد ثاني أعلى معدل بعد العام 2012 الذي شهد قيام 253 شخصاً بوضع حد لحياتهم انتحاراً.

وبحسب التقرير السنوي الصادر عن وزارة الداخلية اليمنية، فإن من بين المنتحرين 62 أنثى و47 طفلا و13 من حاملي الجنسيات الأجنبية.

وأفاد تقرير الداخلية اليمنية "أن تلك الحوادث قد حصلت في 20 محافظة من أصل 21 محافظة يمنية، حيث جاءت أمانة العاصمة صنعاء في الصدارة بعدد 45 حادثة، تلتها محافظة تعز بعدد 36 حادثة، ثم محافظة الحديدة بـ33 حادثة وتوزعت بقية الحالات على بقية المحافظات، وكانت محافظة المهرة شرق اليمن هي الاستثناء من دون تسجيل أي حالة انتحار.

وكانت إحصائية رسمية، قالت: "إن حوادث الانتحار بلغت ذروتها في العام المنصرم 2012، إذ بلغ عدد المنتحرين قرابة 253 شخصاً موزعين على 19 محافظة من أصل 21، مقابل 235 انتحروا في عام 2011، و229 في 2010".

وأشارت إحصائيات سابقة إلى أن ظاهرة الانتحار في اليمن قد حصدت ما يربو على 4100 حالة خلال الفترة من 1995 حتى 2009.

ويرى خبراء علم النفس وعلم الاجتماع أن الظروف الاقتصادية الصعبة في اليمن تعد السبب الرئيسي وراء لجوء البعض للانتحار، إضافة إلى عوامل أخرى منها، ضعف الوازع الديني، وإدمان الخمور والمخدرات، والتحول غير المدروس إلى الثقافة الغربية باتخاذها منهجاً، وهو ما يؤدي إلى حالة تفسّخ أخلاقي ونفسي يمكن أن تنتهي بالبعض إلى الانتحار.

وفي هذا السياق تحدث لـ"العربية.نت"، الخبير الاجتماعي سعيد عبدالوهاب قائلاً: "المعلومات والمؤشرات والأرقام جميعها تؤكد أن الظاهرة تشهد تصاعداً مستمراً، خاصة خلال السنوات العشر الأخيرة، نتيجة الظروف المعيشية الصعبة والأزمة الاقتصادية الخانقة التي يمر بها البلد عموماً، وبالذات منذ ما بعد الأزمة التي شهدها اليمن مطلع عام 2011".

وأضاف "توكد الدراسات أيضاً وجود علاقة بين الجهل والأمية وغياب الوازع الديني وتزايد حالات الانتحار في المجتمع اليمني، كما تشير دراسات أخرى إلى أنه كلما زاد الجهل وزادت الأوضاع الاقتصادية سوءاً اتسعت دائرة الظلم وزاد عدد الضحايا، ودائماً ما تكون المرأة والطفل من أكثر ضحايا هذا العنف، لأنهما يمثلان الحلقة الأضعف في المجتمع".