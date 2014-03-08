9 قتلى وإصابة أكثر من 10 أشخاص في هجمات بالعراق

قتل تسعة أشخاص وأصيب أكثر من عشرة آخرين في خمس هجمات، السبت، في العراق، بحسب ما أفادت مصادر أمنية وطبية.

وقال عقيد في قيادة عمليات ديالى: "إن آمر الفوج الثالث في الجيش العراقي، المقدم عباس الربيعي، قتل مع أحد أفراد حمايته بانفجار عبوة ناسفة في قضاء الخالص".

وأضاف المصدر أن الربيعي كان يقوم بتفقد وحدات الجيش المنتشرة في هذه المدينة لحظة وقوع التفجير".

وفي سامراء، قتل طالبان في الدراسة الثانوية، إضافة إلى أحد عناصر الشرطة، وأصيب آخران في هجوم مسلح استهدف حاجزا للتفتيش وسط المدينة".

وأشار مقدم في الشرطة إلى أن الطالبين كانا يمران قرب حاجز التفتيش في طريق عودتهما إلى منزلهما أثناء وقوع الهجوم".

وأصيب طالب ثالث، وشرطي آخر في الهجوم ذاته، نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج بحسب طبيب في مستشفى سامراء.

وفي الشرقاط، قتل طفلان وأصيب أحد عناصر الشرطة بانفجار عبوة ناسفة استهدفت دورية للشرطة في قرية العيثة جنوب القضاء، بحسب ما أفاد رائد في الشرطة.

وفي هجوم منفصل آخر، قتل مسلحون مجهولون مرشحا للانتخابات البرلمانية وسط الشرقاط، وفقا للمصدر نفسه.

وأوضح المصدر "إن المسلحين فتحوا النار على محمد حسين حميد، وهو مرشح عن القائمة العربية التي يتزعمها نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات صالح المطلك".

وهذا المرشح هو الثاني الذي يقتل قبيل إجراء الانتخابات العامة المقررة في نهاية الشهر المقبل، بعد مقتل مرشح عن قائمة الأحرار حمزة الشمري في بغداد قبل شهرين.

وفي الموصل، قتل مدني بهجوم مسلح بمسدس كاتم للصوت استهدفه أمام منزله في حي الآبار شرق المدينة.

وكان عشرة أشخاص، بينهم مسؤول محلي، قتلوا وأصيب آخرون بجروح في قصف مدفعي وهجومين مسلحين الجمعة في العراق، بحسب ما أفادت مصادر أمنية وطبية لوكالة فرانس برس.