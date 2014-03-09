السجن 12 سنة لفلسطيني بتهمة التخابر مع إسرائيل

قضت محكمة عسكرية تابعة لحكومة حماس في غزة الأحد بالسجن 12 عاماً لفلسطيني بتهمة "التخابر مع إسرائيل"، بحسب بيان للقضاء العسكري في قطاع غزة.

وجاء في بيان نشره القضاء العسكري على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حكمت المحكمة العسكرية العليا اليوم الأحد الموافق 8/3/2014 على المتخابر مع إسرائيل بـ12 عاما حكماً نهائياً.

وقامت حماس التي تسيطر على غزة منذ يونيو 2007 بتنفيذ أول أحكام الإعدام في أبريل 2010 بحق رجلين أدينا بالتعامل مع إسرائيل.

وذكر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في غزة أن 30 حكما بالإعدام صدرت منذ قيام السلطة الفلسطينية في 1994 نفذت منها 17 في غزة منذ 2007 (ثمانية أحكام بتهمة التعامل مع إسرائيل وتسعة في جرائم حق عام).

وبموجب القانون الفلسطيني، يواجه الأشخاص الذين يدانون بالتعامل مع إسرائيل والقتل والاتجار بالمخدرات عقوبة الإعدام، وتنفيذ كل حكم بالإعدام يجب أن يوافق عليه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لكن حماس لا تعترف بشرعية عباس وتعتبر أن ولايته انتهت العام 2009.