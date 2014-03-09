شبان إسرائيليون يرفضون الانضمام للجيش بسبب الاحتلال

وجهت مجموعة من الشبان الإسرائيليين، رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، قالوا فيها إنهم سيرفضون الخدمة الإلزامية في الجيش بسبب دوره في احتلال الأراضي الفلسطينية.

والخدمة العسكرية إلزامية في إسرائيل لمدة ثلاث سنوات للرجال وسنتين للنساء ابتداء من بلوغهم سن الـ18عاماً.

وقال خمسون شابا في رسالة نشرتها منظمة سلام إسرائيلية، السبت: "السبب الرئيسي لرفضنا هو معارضتنا لاحتلال الجيش للأراضي الفلسطينية".

وأشار الشبان، "إلى أنه بسبب الخروقات في حقوق الإنسان في الضفة الغربية، بما في ذلك الإعدامات والبناء الاستيطاني والاعتقال الإداري والتعذيب والعقاب الجماعي والتوزيع غير العادل للمياه والكهرباء،

ولأن أي خدمة عسكرية تديم الوضع الراهن، لهذا لا يمكننا أن نشارك في نظام يقوم بهذه الأعمال".

ونشرت الرسالة السبت، على صفحة فيسبوك الخاصة بمجموعة "هنالك حد"، التي تصف نفسها بأنها "مجموعة سلام ضد الاحتلال عن طريق دعم الجنود الذين يرفضون تنفيذ الواجبات ذات الطبيعة القمعية أو العدوانية".