مصرع 3 متسلقين فرنسيين سقطوا من جبل أردني

قضى ثلاثة فرنسيين فيما كانوا يحاولون تسلق جبل في منطقة وادي رم السياحية في جنوب الأردن، وفق ما أفادت أمس السبت دائرة الدفاع المدني في عمان.

وقال مسؤول في هذه الدائرة إن "ثلاثة فرنسيين هم امرأتان ورجل سقطوا من مرتفع فيما كانوا يحاولون تسلق جبل".

وأضاف أن "مواطنا أردنيا عثر على جثثهم، ولكن ليس لدينا تفاصيل عن الحادث".

من جانبه، أعرب وزير السياحة الأردني، نضال القطامين، عن "أسفه للحادث الذي تعرضت له مجموعة من السياح الفرنسيين إثر انقطاع حبل التسلق".

وأضاف، في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا)، أن "هذه المجموعة من السياح قدمت للمنطقة بشكل فردي وبدون تنسيق أو تسجيل دخول أو مرافقة دليل سياحي مختص".

ودعا الوزير السياح إلى "التنسيق مع الجهات المختصة فيما يتعلق بسياحة المغامرات والتسلق تحديدا، وإعلام مراكز وزارة السياحة المنتشرة في المواقع السياحية الأثرية عن النشاطات السياحية للمجموعات أو الأفراد، وخصوصا سياحة المغامرات".

وفي باريس أكدت وزارة الخارجية الفرنسية مساء السبت أن المتسلقين الفرنسيين الثلاثة قضوا على الفور بعدما سقطوا من مرتفع صخري، مشيرة إلى أن سقوطهم ناجم عن انقطاع حبل التسلق.

وقالت الخارجية إن الفرنسيين الثلاثة كانوا في عداد مجموعة من المتسلقين يرافقها مرشد سياحي، وخلال تسلقهم كانوا معلقين سويا بحبل، ولكنه انقطع بشكل عرضي مما أسفر عن سقوطهم مسافة مئة متر تقريبا "فقضوا على الفور".

وأضافت الخارجية أن السفارة والقنصلية الفرنسيتين في عمان نشطتا طوال اليوم لتقديم المساعدة اللازمة لبقية أفراد مجموعة المتسلقين الذين أصيبوا بصدمة جراء ما حصل لرفاقهم، كما تولتا إبلاغ ذوي الضحايا.

ومنطقة وادي رم، التي تبعد حوالى 250 كيلومتر جنوب عمان، مدرجة على قائمة التراث العالمي لليونيسكو كموقع طبيعي وثقافي محمي، وتعتبر مرتفعاتها الصخرية وأخاديدها وطبيعتها الصحراوية الخلابة المترامية على مساحة حوالي 74 ألف هكتار مقصدا للسياح ومتسلقي الجبال.