منع ناشطات سودانيات من الاحتفال بيوم المرأة

رفضت السلطات السودانية السماح بتجمع في الخرطوم بمناسبة اليوم العالمي للمرأة في 8 مارس، بحسب ما قالت ناشطة، وذلك رغم الوعود التي قطعها مؤخراً الرئيس عمر البشير حول الحريات.

وقالت فهيمة هاشم، مديرة مركز السلام لحقوق المرأة: "لم يسمح لنا بتنظيم التجمع".

وأضافت هاشم أن: "هذا التجمع كان ينظم سنوياً من دون حوادث خلال السنوات الثماني الأخيرة".

وأعلنت المنظمات أن مثل هذه التجمعات بحاجة إلى ترخيص إضافي من اللجنة الحكومية المكلفة، وهذا ما وصفته هاشم بأنها "مناورات للمماطلة".

وقال وزير الإعلام السوداني أحمد بلال عثمان إنه: "يمكن للسودانيات القيام بما يرغبن فيه، لكن بعضهن يحاول التسبب بمشاكل من لا شيء".

وذكر الوزير أن السودان أكثر تقدماً من الدول الأخرى في المنطقة، فالمرأة تتولى 25% من المناصب السياسية.