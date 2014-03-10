الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينياً على الحدود الأردنية

قتل شاب فلسطيني، اليوم الاثنين، برصاص الجيش الإسرائيلي على معبر "اللنبي" الذي يصل بين الضفة الغربية المحتلة والأردن بعدما قام "بمهاجمة جندي" إسرائيلي، بحسب ما أعلنت متحدثة باسم الجيش.

وكان مسؤولون إسرائيليون أكدوا في وقت سابق أن الشاب أصيب ولكنه توفي بعد ذلك بقليل. وقالت المتحدثة لوكالة "فرانس برس": "أستطيع أن أؤكد وفاته".

وقال بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي: "قبل وقت قصير حاول فلسطيني انتزاع سلاح جندي عند معبر اللنبي من الأردن. وردت القوات الموجودة في المكان بفتح النار على المشتبه به وتمت إصابته".

هذا وأفاد مكتب قناة "العربية" بأن نظمي مهنا، مدير المعابر، نفى رسمياً حدوث أي إصابات على المعبر، حيث أكد أن أحد القادمين تعرض إلى إطلاق نار من جندي إسرائيلي، مما أدى إلى مقتله على الفور، وتم إغلاق المعبر رسمياً حتى إشعار آخر، حيث علق الآلاف من المسافرين والقادمين والمغادرين.

ومن جهتها، ذكرت مصادر أمنية فلسطينية أن الشاب هو رائد زعيتر (38 عاماً) من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، مشيرة إلى أنه غادر الضفة الغربية عام 2011 ولم يعد من وقتها.